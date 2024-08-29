رئيس مدينة الباجور: رفع 30 طن مخلفات تطهير ترع بمصرف القرنين

المنوفية - محمد فتحى

أكدت المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، على أنه تم اليوم الدفع باللودر والسيارات لرفع تراكمات ومخلفات ونواتج تطهير مصرف القرنين .



وأضافت رئيس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه تم رفع حوالى 30 طن للحفاظ على المظهر العام والنظافة العامة، وذلك من قبل الوحدة المحلية بسبك الضحاك تحت إشراف محمد فؤاد رئيس الوحدة المحلية.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، فى رفع نواتج التطهير بترعة المحافظة، وذلك للحفاظ على النظافة العامة والبيئة المحيطة .