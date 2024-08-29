رئيس مدينة أشمون: تحرير 296 محضرا تموينيا خلال شهر أغسطس

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم شن عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بقرى مركز ومدينة أشمون خلال شهر أغسطس 2024، بالتنسيق إدارة التموين بالمركز.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 296 محضرا متنوعا منها تحرير 288 محضر للمخابز، وتحرير 8 محاضر جنحة أسواق عدم إعلان الأسعار - وحيازة سلع مجهولة المصدر - مزاولة نشاط بدون ترخيص - وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، ونقص وزن، ومواصفات، واستيلاء.

وخلال الحملات التموينية على المخابز بأشمون فقد تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير عدد 65 محضر مخالفة مواصفات، 72محضر مخالفة نقص وزن، 56 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، 64 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 8 محاضر استيلاء على 204 أجولة دقيق بلدى مدعم، وتحرير 20 محضر مخالفة عدم إعطاء بون الصرف، وتحرير 2 مخالفة عدم وجود ميزان، وتحرير محضر مخالفة توقف.

وأضاف النمر، أن الحملات على الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام.