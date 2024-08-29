رئيس جامعة سوهاج يتابع سير امتحانات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية فى أول فصل دراسى

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (ربيع 2024) بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، خلال جولة ميدانية شملت مجمع المدرجات بالمقر القديم للجامعة ورافقه في الجولة الدكتور حمدي حسانين، عميد الكلية، والدكتور حمدي الشريف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى اللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي.

في هذه الجولة، أكد الدكتور النعماني على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، وتقديم بيئة آمنة ومناسبة تساعدهم على أداء امتحاناتهم بنجاح. وشدد على أهمية تواجد أساتذة المواد داخل لجان الامتحانات للرد على أي استفسارات قد يطرحها الطلاب، كما تم التأكد من وجود الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث.

تضمنت الجولة أيضًا متابعة مواصفات الورقة الامتحانية، حيث اطمأن النعماني على أنها تغطي الأهداف المحددة للمقرر الدراسي وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مما يحقق العدالة والشفافية في التقييم.

من جانبه، أشار الدكتور حمدي حسانين إلى أن الكلية قد قامت بالتحضيرات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، حيث تم تجهيز قاعات الامتحانات بالتكييفات والمراوح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح حسانين أن الامتحانات تُجرى في ثلاث لجان امتحانية، حيث تُخصص إحداها لطلاب دبلوم الدراسات العليا في تخصصات الميكروبيولوجي والمناعة، وعلم المختبرات والتحاليل المعملية، والسلامة والصحة المهنية. بينما تشمل اللجنة الثانية طلاب الماجستير والدكتوراة في تخصصات التكنولوجيا الحيوية والبيئية، وإدارة الأزمات والكوارث البيئية، والرقابة وتقييم الأثر البيئي.

تعكس هذه الجولة التفقدية التزام جامعة سوهاج بتوفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة لطلابها، وتؤكد على الحرص المستمر على تحقيق معايير الجودة والتميز في العملية التعليمية، سواء في مراحل الدراسات العليا أو برامج البحوث المختلفة.