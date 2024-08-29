رئيس الوزراء: مصر موقفها ثابت بإدانة أى اعتداءات على أشقائنا بلبنان أو فلسطين

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن مصر موقفها ثابت بإدانة أي اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن فتح جبهات أخرى للصراعات ليس فى صالح المنطقة على الإطلاق.