اليوم السابع
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رئيس الوزراء: مصر موقفها ثابت بإدانة أى اعتداءات على أشقائنا بلبنان أو فلسطين

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:42 م
رئيس الوزراء: مصر موقفها ثابت بإدانة أى اعتداءات على أشقائنا بلبنان أو فلسطين رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن مصر موقفها ثابت بإدانة أي اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن فتح جبهات أخرى للصراعات ليس فى صالح المنطقة على الإطلاق.

 







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