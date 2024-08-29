اليوم السابع
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رئيس الوزراء: ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الأدوية

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:53 م
رئيس الوزراء: ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الأدوية مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن صندوق النقد الدولى أشاد بالاقتصاد المصرى وأن الدولة المصرية نجحت فى سياستها النقدية.

وتابع، " لا نتدخل فى سعر الصرف ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.. والحكومة تضع السيناريوهات الأسوأ وآليات التعامل معها".

وحول ملف الدواء وتوافره قال رئيس الوزراء، أنه تم ضخ 10 مليار جنيه لهيئة الأدوية ، وهناك توافر عدد من الأدوية فى الأسواق.

وأوضح فى مؤتمر صحفى ، أن هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدها أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً ، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لإنشاء عدد غرف سياحية.

وتابع، مصر موقفها ثابت بإدانة أي اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين.

 







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