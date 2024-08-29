رئيس البارالمبية: أبطالنا حالتهم أكثر من ممتازة ونشجعهم لحصد الميداليات

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، إنه يتمنى كل التوفيق لأولادنا فى بارالمبياد باريس 2024، مؤكدا أنهم يستطيعون تشريف مصر فى البطولة، لافتا إلى أن أبطال مصر حالتهم أكثر من ممتازة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن اليوم بدأت منافسات البعثة المصرية فى بارالمبياد باريس، واليوم نجح 2 من أبطال مصر فى السباحة فى التأهل لنهائيات السباحة، أيضًا ستنافس بطلتنا سلمى على على البرونزية فى التاكوندو.

وأوضح، أن فريق كرة الطائرة جلوس للأسف تلقى هزيمة أولى اليوم من البوسنة وهو المنتخب صاحب التصنيف الثانى فى اللعبة، ولكن لاتزال الفرصة أمام منتخبنا فى البطولة للأدوار المقبلة.

وحول عدد الميداليات المتوقع تحقيقها فى بارالمبياد باريس 2024، قال: "مش بنتوقع عدد معين من الميداليات، لكن كل اللى بنقوله إننا بنشجع الأولاد يعملوا الأرقام اللى بيحققوها والمجهود المطلوب منهم، ولو عملوا كده النتائج هتيجى لوحدها".