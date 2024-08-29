رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة يتفقد عددا من مستشفيات قنا

قنا صابر سعيد

أجري الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، والدكتور محمد عزت، مدير مركز التحكم الرئيسي ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإدارة الرعاية العاجلة والحرجة، جولة تفقدية موسعة بعدد من مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا

رافقهم الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ " والدكتورة مشيرة العطار، مسئول قسم الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن جولة الصدفي بدأت بتفقد مستشفى نجع حمادي العام والتي رافقه فيها الدكتور حيدر عبد الحميد، مدير المستشفى والدكتور أحمد الخضيري نائب المدير.

وقال بدران، إن الصدفي قد راجع الحالات المرضية بالقسم وتذاكر الدخول لكل مريض ومدى الرعاية الطبية التي يتلقاها المريض.

وأشار بدران، إلي أن المستشفى التي تضم 12 سرير عناية مركزة للكبار ، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية قلبية قد ساهمت كثيراً في تخفيف العناء عن المواطنين في شمال المحافظة منذ افتتاح المستشفى ويسرت حصولهم على الرعاية اللازمة لهم.

وراجع الدكتور محمد الصدفي، شبكة الأكسجين داخل القسم والتشغيل الأمثل للشبكة مع التدريب الجيد لفرق التمريض بالقسم على تقديم الرعاية الطبية للمرضى، موجهاً بالتوسع في تعاقدات الأطباء في تخصص العناية المركزة وزيادة الفرق الطبية بالقسم لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المرضى.

واطمئن، على التشغيل الجيد والأمثل للحضانات وتواجد الفريق الطبية من الأطباء والتمريض وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم ، مشدداً على متابعة الصيانة الدورية للأجهزة وفقاً لما هو مقرر مع التدريب الجيد للفريق الطبي للتوسع في استقبال الحالات المرضية

واستكمل بدران، أن الدكتور الصدفي قد تفقد قسم الاستقبال بالمستشفى ومراجعة تذاكر الدخول للمرضى ومدى التزام فريق الاستقبال بالتسجيل السليم لكافة الحالات مع تواجد الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات مناسبة

واستمرت جولة الصدفي، بتفقد مستشفى حميات نجع حمادي حيث تفقد سيادته قسم الاستقبال بالمستشفى ومراجعة أدوية الطوارئ والتحويلات لأقسام المستشفى الداخلية، مع تواجد الفريق الطبي وتوافر مستلزمات الطوارئ بالاستقبال.