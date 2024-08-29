رئيس الأركان العامة الكويتى: الجيش هو السد المنيع فى مواجهة التحديات

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أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين أن الجيش الكويتي هو السد المنيع والسيف الرادع في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن حفظ واستقرار وأمن الوطن هو الهدف الأسمى للقوات المسلحة.



جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (رئاسة الأركان الكويتية ) عقب جولة تفقدية للفريق المزين اليوم الخميس على لواء (مبارك المدرع/15) ولواء (صالح المحمد الآلي/94) حيث استمع إلى إيجاز مفصل عن طبيعة العمل والواجبات والمهام المناطة بهما.



وأثنى الفريق المزين على منتسبي اللواءين لما يتمتعون به من كفاءة وقدرة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات والذي هو باكورة التأهيل والتدريب المستمر، وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية تراب الوطن .

وذكر البيان أن المزين اطلع خلال زيارته للواء (مبارك المدرع/15) على نوعية التدريبات والتمارين التي ينفذها اللواء والخطط المستقبلية وبرامج التطوير والتحديث لرفع كفاءة منتسبيه من ضباط وضباط صف وأفراد كما اطلع على الأسلحة والمعدات الآليات العسكرية المستخدمة وطبيعة عملها والدور المسند إليها.



وخلال زيارته للواء (صالح المحمد الآلي/94) استمع إلى شرح حول آخر ما تم تنفيذه من مهام وواجبات ضمن الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية المعتمدة لمنتسبي اللواء وطبيعة وحجم التعاون والتنسيق القائم والمشترك مع القطاعات العسكرية الأخرى في الكويت كما اطلع على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة والتعرف على طبيعة عملها ودورها بالمهام المسندة إليها.