ختام فعاليات الأسابيع الثقافية بجميع الإدارات الفرعية بأوقاف الفيوم

الفيوم رباب الجالي

إختتمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، فعاليات الأسابيع الثقافية بجميع الإدارات الفرعية بعدد 17 أسبوعا بواقع مسجد من كل إدارة تحت عنوان:"التحذير من الغلو في الدين "، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف وبرعاية الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، ومديري الإدارات الفرعية، وبحضور نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين.

وخلال هذه اللقاءات أكد العلماء أن الدين الإسلامي دين وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا يعرف التطرف ولا الغلو، بل هو دين السلام والسماحة واليسر، قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) [سورة البقرة آية: 143] ،فبالوسطية بُعث نبينا ــ صلى الله عليه وسلم ــ وعليها ربى أصحابه، الذين حملوا هديه، فأناروا العالم، وملكوت القلوب قبل أن يملكوا البلاد؛ ولذا كانت بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منة أنعم الله بها على المؤمنين، قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) [سورة آل عمران آية: 164]، كما كانت رسالته رحمة للعالمين، قال عز وجل (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [سورة الأنبياء آية: 107]، وكان شرعه -صلى الله عليه وسلم- رحمة وهدى وشفاء، وفيه تبيان لكل شيء، قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) [سورة النحل آية: 89]،ونتيجة لهذه السمات التي تميز بها ديننا كان بطبعه يرفض التطرف والغلو الذي يُعد منهجًا غريبًا عنه، فالغلو ليس من الإسلام في شيء، وليس من شأن المسلم الحق.



وأضاف العلماء أن الإسلام يرفض الغلو والتشدد فى الفكر؛ كما أنه يرفض أيضًا الغلو والتشدد فى النصح والإرشاد، مستشهدين بموقف النبى- صلى الله عليه وسلم-، عندما نهى فئة من الصحابة يريدون الغلو فى العبادة، فأرشدهم نبينا الكريم بلين وحكمة،واضعًا منهجًا يجب على الدعاة والعلماء والمجتمع بأجمعه أن يحتذوا به فى دعوتهم ونصحهم متى رأوا فى المجتمع ما يخالف وسطية الإسلام ولا ينفر الناس من العبادة.