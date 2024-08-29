حياة كريمة.. "القومى للمرأة" بأسوان ينظم 15 جلسة دوار للتوعية المجتمعية

أسوان – عبد الله صلاح

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم 15 من جلسات الدوار خلال الأسبوع الماضى بقرى مركز دراو استهدفت توعية 750 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى بقري الجعافرة والشطب والطويسة والمنصورية وبنبان بحرى وقبلى.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى، أن الجلسات تم تنظيمها بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، وتناولت مناقشة القضية السكانية وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء وغيرها من التحديات وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والاجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.



الحضور



السيدات



أنشطة ضمن حياة كريمة



فاعليات المجلس القومى للمرأة بأسوان