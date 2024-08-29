حصاد الوزارات.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2024.. اعرف نتيجتك الآن

إعداد: محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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