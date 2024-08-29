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حصاد الوزارات.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2024.. اعرف نتيجتك الآن

الخميس، 29 أغسطس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2024.. اعرف نتيجتك الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى
إعداد: محمد جاد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2024.. اعرف نتيجتك الآن

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