جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة طولكرم و4 آخرين بمخيم نور شمس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد كتيبة طولكرم و4 آخرين في تبادل لإطلاق النار بمخيم نورشمس

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة اقتحامات في نابلس والخليل ومخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية للوكالة بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس بعدة آليات مرت عبر حاجز المربعة جنوبي المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس الجديدة، ثم تحركت باتجاه حي رفيديا حيث داهمت إحدى البنايات.

كما ذكرت المصادر أن عددًا كبيرًا من آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب وانتشرت في عدد من أحيائه، وجابت شوارع وأزقة في المخيم.

وداهمت القوات عددًا كبيرًا من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بشمال الضفة الغربية إلى 12 شهيدا و20 مصابا وذلك بعد استشهاد شاب فلسطيني في منطقة واد برقين بعد أن قتله قناص إسرائيلي في منطقة الصدر بإطلاق الرصاص بشكل مباشر عليه في محيط منزله وترك ينزف مع منع وصول مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الموقع.