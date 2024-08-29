جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطاري العلمين ومرسى مطروح الدوليين

كتب أحمد مصطفى

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بوزارة الطيران المُشكله برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني وممثلي كافة الجهات المعنيه، بجولة تفقدية في مطاري العلمين ومرسى مطروح الدوليين.

وتأتي هذه الجولة في إطار استعدادات وزارة الطيران المدني لاستقبال معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر إقامته أوائل شهر سبتمبر المُقبل بمدينة العلمين الجديدة .

وشملت الجولة تفقد مطار العلمين الدولي، و كان فى استقبالهم الطيار شريف عبد الناصر مدير المطار، حيث تم الإطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال ضيوف المعرض، مع التركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة؛ ومتابعة حركة الركاب بصالات السفر والوصول وعمليات التأمين، إضافة إلى الوقوف على الخدمات المقدمة للركاب بالمطار وبجميع المناطق الخدمية .

كما تلاها جوله أخرى بمطار مرسى مطروح الدولي، حيث استقبلهم مدير المطار الملاح محمود قرمد؛ وشملت الزيارة تفقد صالات السفر والوصول، لمتابعة إجراءات السفر والوصول وحركة التشغيل بالمطار؛ بالإضافة إلى تفقد منطقة الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب، للتأكد من سلاسة الإجراءات وضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.



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