جامعة قناة السويس تستعد لبدء العام الدراسى الجديد.. تفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن أهمية الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل بجدية للانتهاء من جميع التجهيزات المطلوبة لضمان استقبال الطلاب في أفضل الظروف الممكنة، وتقديم بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تحقيق التفوق الأكاديمي.

وفي إطار هذه الجهود، عقد شريف فاروق، أمين عام جامعة قناة السويس، اجتماعاً موسعاً مع السادة أمناء الكليات بالجامعة بحضور المهندس عادل البير أمين عام الجامعة المساعد ، بهدف الوقوف على استعدادات الكليات للعام الدراسي الجديد. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من النقاط الهامة، أبرزها الانتهاء من تجهيزات القاعات الدراسية والمرافق الأكاديمية، وتوفير كافة المستلزمات التعليمية، وضمان جاهزية البنية التحتية التقنية لضمان سير العملية التعليمية بسهولة ويسر .

وأكد امين عام الجامعه على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع التحضيرات، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع جوانب العمل الأكاديمي والإداري. وأشار إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون نموذجاً يحتذى به في تقديم تعليم عالي الجودة، يعزز من قدرات الطلاب ويؤهلهم للمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.

