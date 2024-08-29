جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة السبت المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، عن بدء استقبال طلاب الثانوية العامة الجدد المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعي 2024-2025، مؤكداً على أن الجامعة قد أتمت استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد، من خلال توفير كافة المرافق والخدمات التعليمية اللازمة، بما في ذلك الكليات والمعامل والمكتبات، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة لتطوير قدرات الطلاب.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، في بيان صحفى، إن تاريخ بدء قبول طلاب الثانوية العامة هو يوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، بمقر الجامعة في مدينة طيبة الجديدة، وكليات الجامعة هي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، مشيراً إلى أهمية تسهيل إجراءات القبول والتسجيل للطلاب الجدد، مشددًا على توفير كافة المعلومات اللازمة لتسهيل هذه العملية. الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل:- (بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق - أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها - شهادة ميلاد حديثة و3 صور منها - نموذج 2 جند للطلاب الذكور مواليد 2006 وما قبلها - 8 صور شخصية حديثة مقاس 6×4 - استمارة الكشف الطبي من مقر الجامعة - إيصال سداد المصروفات بقيمة 15,000 جنيه مصري).

وأوضح الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، إنه تُعد جامعة طيبة التكنولوجية مؤسسة تعليمية حكومية تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة في التخصصات التكنولوجية المختلفة، لتلبية احتياجات سوق العمل المصري. تتميز الجامعة بأساليبها التعليمية الحديثة وبرامجها التدريبية المتخصصة، لإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، وموقعها في مدينة طيبة الجديدة، بجوار مبنى المرور الجديد.