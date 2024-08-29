جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس

المنوفية - محمد فتحى

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى ورشة عمل حول Curriculum Alignment with AWS Learning Assists، لأعضاء هيئة التدريس، بمقر شركة امازون ويب، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة AWS.

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز التعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية وشركة أمازون مصر (AWS) من خلال مواءمة المناهج التعليمية مع أدوات وخدمات AWS، مما يسهم في تحسين فرص الطلاب للحصول على تدريب مستمر وشهادات معتمدة، بالإضافة إلى دمج متطلبات الصناعة بالمناهج الدراسية لتخريج كوادر مؤهلة لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

تضمنت فعاليات الورشة التعريف بـ AWS من خلال تقديم شامل لأدوات وخدمات AWS وكيفية الاستفادة منها في المناهج التعليمية ،كما تم تدريب أعضاء هيئة التدريس حول استخدام AWS وكيفية الحصول على الشهادات المعتمدة، فضلاً عن مناقشة فرص التدريب العملي (Internships) التي يمكن أن توفرها أمازون مصر للطلاب المتميزين، بالإضافة إلى تطوير التعاون المستقبلي بين الجانبين وتحديد المجالات المحتملة للتعاون المستقبلي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تشجيع التطبيقات التكنولوجية فى مجالات التكنولوجيا المتطورة؛لتوفير البيئة النموذجية اللازمة لتحفيز الطلاب نحو الإبتكار والإبداع وخلق ثقافة العمل؛لتحقيق استراتيجية الجامعة بتأهيل خريجيها لسوق العمل وامتلاك مهارات.

وأضاف كشك حرص الجامعة على رفع قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى المجالات المختلفة؛لإثراء العملية التعليمية،ومواكبة أساليب التعليم الحديثة فى ضوء المتغيرات والتطورات التى يشهدها العالم، وتخريج جيل قادر على مواكبة سوق العمل وصناعة المستقبل.