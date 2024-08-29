تكريم حفظة القرآن الكريم والعمل التطوعي ودوره في إدارة الأزمة ومواجهة مخاطر الإدمان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، تكريم حفظة القرآن الكريم، وندوة عن مواجهة مخاطر الإدمان، وأهمية العمل التطوعي، ضمن حلقة من سلسلة الكرنفالات بالإدارات الفرعية، تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الخميس من كل أسبوع حتى نهاية سبتمبر القادم، بالإضافة إلى برامج المبادرة المنفذة يومياً بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الكرنفال بشباب قلين، ضم تدريبات المعسكر التدريبي لمواجهة الأزمات والكوارث لأعضاء الجوالة ومسابقة اللياقة البدنية، ندوة عن الإسعافات الأولية لأندية التطوع، ملتقى أعضاء برلمان الطلائع و مسابقة لحفظ القرآن الكريم وتكريم المتميزين فى الأنشطة و مباريات المهرجان الرياضي لكرة القدم فوق ال 18 عام .

حضر فعاليات الكرنفال بشباب قلين، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب،و محمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع، ومتابعة الدكتور فوزى حسيب وعبد الفتاح الوكيل، منسق النشاط الكشفى، ولوزة البيلى، المنسق الإعلامى بالمديرية، والكرنفال من تنظيم فريق عمل إدارة شباب قلين.