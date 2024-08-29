تقليل اغتراب طلاب الثانوية بجامعة قناة السويس نشط فى اليوم الأول

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء فترة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من اليوم الخميس، وفقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد "مندور" أن مكتب التنسيق الفرعي في الجامعة قد فتح أبوابه لإستقبال الطلاب، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل فرص حدوث أي أخطاء.

في اليوم الأول من فتح باب تقليل الاغتراب، تقدم 160 طالبًا بطلباتهم، مما يدل على إقبال جيد على الخدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عملية تقليل الاغتراب تتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني المجاني، ويستطيع الطلاب الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم.

وأشار الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، إلى أن فترة تقليل الاغتراب ستستمر حتى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، مع فتح باب التحويلات للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية.

من جانبه، أكد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، أن عملية التحويل بين الكليات والمعاهد تتبع قواعد محددة تشمل التحويل لمرة واحدة فقط، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي ومتطلبات الكلية أو المعهد المحول إليه.

