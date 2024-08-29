تقديم الخدمات الطبية لـ265 حالة بقافلة التحالف الوطنى فى كفر الشيخ

كفرالشيخ - محمد سليمان

نظم التحالف الوطني بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، وجمعية الأورمان قافلة طبية جديدة بالتنسيق مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ، قافلة طبية استهدفت تقديم الدعم الطبى لـ265 مريضا ومريضة بقرى 65 الخاشعة، و62 الخاشعة والحلمية وابو شعلان بمركز بلطيم، وقرى 7 و8 و40 الشراقوة وشارع البحر بمركز الحامول، وقرى سنديون والسالمية بمركز فوه، والمربعين وكفر المربعين، ومنيسى وسيدى غازى بمركز كفر الشيخ.

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة فى رفع المعاناة عن كأهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وقال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة تضمنت الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل الإشاعات وتحاليل لـ54 حالة.

وأشار مدير عام الجمعية، إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.