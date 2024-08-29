تقديم الخدمات الطبية لـ1525 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية منبال فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية فى قرية منبال بمركز مطاى، خلال يومى26 و 27 أغسطس الجارى، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1525حالة فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.



وأشار إلى أنه تم إجراء (158) تحليلا ًمتنوعاً و5 حالات موجات صوتية و7 حالات أشعة عادية و106 كشف مبكر للضغط والسكر و (332) حالة جراحة، (317) أطفال، و ( 236) باطنة ،(90) نساء ، (130) انف واذن ، (60) أسنان ، (308) جلدية ، و(56) تنظيم أسرة وتحويل (11) حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد 10 ندوات تثقيف صحى لـ(170) من أهالى القرية.