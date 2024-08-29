تقارير فلسطينية: انسحاب القوات الإسرائيلية من طولكرم بالضفة الغربية

وكالات

أكدت تقارير فلسطينية اليوم بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من طولكرم بالضفة الغربية.

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها بشمال الضفة الغربية ، تزامنا مع عدوانها المتواصل على مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، اليوم الخميس ، أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة الى مخيم طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي تجاه كل من يتحرك، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال تمركزت في حارتي البلاونة والحدايدة، فيما نشرت دورياتها وقناصتها في شارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، وشرعت بتجريف البنية التحتية في منطقة البلاونة، كما انتشرت آليات الاحتلال في شوارع مدينة طولكرم ، وتحديدا شارع السكة وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، والحي الغربي، ودوار شويكة في الحي الشمالي، وأعادت فرض الحصار على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، ومنعت الدخول اليهما والخروج منهما.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال واصلت حصارها على مخيم نور شمس، وسط استدعاء المزيد من الآليات وجنود الاحتلال اليه، ومواصلة أعمال تخريب وتدمير لممتلكات الفلسطينيين ومداهمة منازلهم.