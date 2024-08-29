تفاصيل انطلاق فعاليات مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" للنظافة والتجميل

الإسماعيلية - صبرى غانم

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" بمدينة المستقبل والتي تستمر لمدة 10 أيام متتالية، وذلك عقب جولة محافظ الإسماعيلية أمس لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة بالمدينة وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة، الإسماعيلية ورئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل.

تضمنت الفعاليات اصطفاف معدات ولوادر كافة مراكز ومدن المحافظة أمام مقر الوحدة المحلية للجنة الخدمات بالمدينة.

ثم قامت مجموعة العمل بالتوجه لمنطقة العمارات خلف الشارع الرئيسي لإزالة بؤرة لتجمع القمامة والمخلفات، هذا إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العمومية في المنطقة.

وخلال ذلك، قامت إحدى السيدات من سكان المنطقة بمساعدة مجموعة العمل مؤكدة على استعداد أهالي المنطقة للتعاون مع الوحدة المحلية من أجل نظافة المنطقة، مشيرة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في المبادرة لنجني معًا ثمارها وتعود الإسماعيلية لسابق عهدها عروس القناة وباريس الصغرى.

ومن الجدير ذكره، أن مبادرة، "الإسماعيلية تستاهل"، انطلقت في 21 اغسطس الجاري، بمشاركة فعالة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة المديريات الخدمية ومراكز الشباب والكنائس والمساجد، والمجتمع المدني؛ من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية في رفع القمامة والمخلفات ومن ثم إبراز الطابع الحضاري للمدينة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف العام من المبادرة هو التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، مناشدًا أهالي الإسماعيلية الكرام ومنظمات المجتمع المدني والشباب بضرورة المشاركة الفعالة في المبادرة؛ من أجل النهوض والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمحافظة.

