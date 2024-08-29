تعرف على جهود وأنشطة المجلس القومى ببنى سويف فى الاستجابة وحل شكاوى المرأة

بنى سويف هانى فتحى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود فرع المجلس القومي للمرأة، في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، لاسيما مع قيام الدولة بتنفيذ خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقائه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، لمناقشة واستعراض جهود مكتب شكاوى المرأة بالفرع ،والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك على مدار أشهر " مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس"،وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوي.

وتبين من التقرير ،الذي عرضته نرمين محمود مقررة فرع المجلس ،الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل 95 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها ، والتي تنوعت ما بين : 3 شكاوى خاصة بالعمل ، 10 شكاوى لاحتياجات اجتماعية واقتصادية، 56 أحوال شخصية ، و13 شكوى خاصة بتنفيذ أحكام جنائية ، و7 شكاوى تعرض لعنف بدني ووغيرها من الشكاوى والتي وردت للفرع عبر مقابلات شخصية تم استقبال الشاكيات بمكتب الشكاوى .

وقدتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات حيال تلك الشكاوى ، حيث تم إحالة 21 شكوى لمحامين ، و14 شكوى يتم بحثها ودراستها و24 شكوى جار استكمال أوراقها ومستنداتها وإحالة 4 شكاوى لجهات حكومية وشكوى للمكتب المركزي للمجلس بالقاهرة وإحالة 3 شكاوى لجمعيات أهلية

وفي مجال الندوات وحملات التوعية ، شارك محاميو مكتب الشكاوى بالفرع في فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس والأزهر الشريف ، حيث تم عقد العديد من الندوات واللقاءات خلال أغسطس الجاري ، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية بقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمراكز الفشن / بني سويف والواسطى ، حيث تم عقد 20 لقاء وشارك فيه أكثر من 1300 من الرجال والنساء والشباب والفتيات ، وذلك للتعريف بخدمات ومهام ودور مكتب الشكاوى.