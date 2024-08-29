تستهدف 8 قرى.. صحة دمياط تعلن خطة القوافل الطبية لشهر سبتمبر

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمبر، ضمن المقبل ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف 8 قرى بمراكز الزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ، لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالمناطق الاكثر احتياجا داخل المحافظة.

وأكدت الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة بدمياط أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين فى جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، والفحص بالأشعة و السونار، لافتة إلى أن كل قافلة ستستمر على مدار يومين، موضحة وجود خطة عمل شاملة من أجل تغطية كل أرجاء المحافظة وتغذية الأماكن الأكثر احتياجا بالخدمات الطبية وفحص المواطنين بالمجان.

وفيما يلى بيان بأماكن ومواعيد إقامة قوافل مديرية الصحة بدمياط والتى جاءت على النحو التالى..

- مدينة الزرقا

يومي 4 - 5 سبتمبر المقبل

مقر القافلة "عزبة جابر"

- مدينة الزرقا

يومي 6 - 7 سبتمبر المقبل

مقر القافلة "عزبة حجازين حسانين"

- مدينة كفر البطيخ

يومي 11 - 12 سبتمبر المقبل

مقر القافلة قرية " أم الرضا الجديدة"

- مدينة كفر سعد

يومي 13 - 14 سبتمبر المقبل

مقر القافلة عزبة " الالفي"

- مدينة كفر سعد

يومي 18 - 19 سبتمبر المقبل

مقر القافلة قرية " الابراهيمية البحرية"

- مدينة كفر البطيخ

يومي 20 - 21 سبتمبر المقبل

مقر القافلة قرية " المشروع"

- مدينة كفر سعد

يومي 25 - 26 سبتمبر المقبل

مقر القافلة قرية "الوسطاني"

- مدينة كفر البطيخ

يومي 27 - 28 سبتمبر المقبل

مقر القافلة عزبة "عبد الرحيم"

خطة القوافل المجاني لمديرية الصحة بدمياط