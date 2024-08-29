تحرير 28 مخالفة للمخابز البلدية والمحال العامة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للاطمئنان على جودة الخبز المنتج، وكذلك عدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين، تحت إشراف عن جهود ضبط الأسواق والرقابة على المخابز، والتي تم تنفيذها تحت إشراف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث نظمت المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تفتيشية ببعض قرى ومدن المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 28 مخالفة تموينية عبارة عن محضرين لإنتاج خبز سياحي ناقص الوزن، و4 محاضر لعدم مزاولة النشاط لبدالي التموين ومستودعات البوتاجاز، و8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بالمحال العامة وبدالي التموين، بجانب 9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية بالمخابز السياحية وبدالي التموين، ومحضرين لعرض وبيع أسمدة زراعية والمخصصة لمنافذ وزارة لزراعية بالسوق السوداء، وتم التحفظ على 23 جوال، كما تم تحرير3 محاضر للمسئولين عن مخابز بلدية لتجميع 4 أجولة دقيق مدعم بغرض التربح غير المشروع.