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بشائر الخير.. انطلاق حصاد 717 فدان سمسم بسوهاج "فيديو وصور"

الخميس، 29 أغسطس 2024 09:46 ص
بشائر الخير.. انطلاق حصاد 717 فدان سمسم بسوهاج "فيديو وصور" حصاد السمسم فى سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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قدم تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم بثا مباشر مباشرا بعنوان " بشائر الخير انطلاق حصاد 717 فدان سمسم بسوهاج.. اللهم بارك مباشر حيث تناول البث انطلاق أعمال حصاد محصول السمسم بمحافظة سوهاج، أحد أهم المحاصيل الصيفية على مستوى المحافظة حيث بلغت المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة.

ومن جانبها أكدت مديرية الزراعة الجديد بمحافظة سوهاج،أن من الأصناف التي يتم زراعتها جيزة 23، وتوشكي 1، شندويل 3 والسبحة يمكن أن تصل انتاجية الفدان لأكثر من 8 أرادب "الأردب 120" كيلو.

وأن المساحة المنزرعة بمحصول السمسم هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 717 فدان والمديرية من جانبها  قدمت مديرية الزراعة كافة أوجه الدعم الخاصة بزراعة السمسم للمزارعين في مقدمتها التقاوى المنتقاه ومن اجود واحسن الأنواع وكذلك تم تقديم دروات إرشادية من مقبل الإدارات الزراعية وهناك متابعة مستمرة من قبل المهندسين الزراعيين للمحصول بكل مراحل نموه وأى مشوره يحتاج إليها المزارع يتم تقديمها فورا بالإضافة إلى طرق المقاومة للحشائش والآفات الزراعية.
 

السمسم-أثناء-الحصاد
السمسم أثناء الحصاد
 
السمسم-الشندويلى-بسوهاج
السمسم الشندويلى بسوهاج

 

السمسم-بعد-حصاده
السمسم بعد حصاده

 

السمسم-بمحافظة-سوهاج
السمسم بمحافظة سوهاج

 

أنطلاق-أعمال-الحصاد
أنطلاق أعمال الحصاد

 

تربيط-ووضع-السمسم-على-الأرض
تربيط ووضع السمسم على الأرض

 

فرحة-المزارعين-بالحصاد
فرحة المزارعين بالحصاد

 

محصول-السمسم-بسوهاج
محصول السمسم بسوهاج

 







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