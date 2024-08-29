بدء استبدال غلايات المدن الجامعية بالوادى الجديد بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمكتبه بالمبنى الادارى للجامعة وفد من وزارة البيئة الذى يزور الجامعة، وذلك للمراجعة النهائية لاعمال استبدال الغلايات بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح مباني المدن الجامعية بجامعة الوادي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة، أن مشروع تشغيل سخانات المياه بالمدن الجامعية يأتى ذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الوادى الجديد وجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار حرص الجامعة علي تطبيق أسس التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الحرارية، وتنفيذًا الخطة عمل الحكومة المصرية فى محاور التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة.

وقال الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، فى بيان له، إن زيارة وفد وزارة البيئة للجامعة يأتى فى إطار التعاون الموقع بين جامعة الوادى الجديد وجهاز شئون البيئة بالمراجعة النهائية لاول اعمال البروتوكول وهو استبدال الغلايات بالمدن الجامعية لجامعة الوادى الجديد بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسيةللتقليل من المخاطر للغلايات بالوقود والاستفادة من الطاقة المتجددة ويأتى المشروع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومخرجات مؤتمر التنوع المناخى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود شحاتة، المستشار البيئى للجامعة، إنه تم تركيب عدد من سخانات المياه التى تعمل بالطاقة الشمسية لتحل محل الغلايات التى كانت تعمل بالسولار اسفل المدن الجامعية، مؤكدا أن هذه التجربة تعد خطوة هامة في مسيرة جامعة الوادى الجديد ان تكون جامعة خضراء صديقة للبيئة واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة التى لها العديد من التاثيرات الايجابية منها الناحية البيئية للتقليل من الانبعاثات الغازات الكربونية وجانب اقتصادى في توفير تكلفة السولار والصيانة للغلايات وبعدا آخر يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي المنشآت من وجودالغلايات اسفل مبانى المدن الجامعية.