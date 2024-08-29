انقطاع التيار الكهربائى والإنترنت في أجزاء كبيرة من مدينة جنين ومخيمها

أ ش أ

انقطع التيار الكهربائي والانترنت، الأربعاء، عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها، والتي تتعرض والمخيم، لعدوان واسع من قبل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن التيار الكهربائي والانترنت انقطعا عن جزء كبير من مدينة جنين وعن المخيم، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال خط إمداد الكهرباء في المخيم.

يذكر أن مدينة جنين ومخيمها تتعرضان لعدوان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي، والذي خلف عددا من الشهداء وخرابا كبيرا ومتعمدا في البنية التحتية.