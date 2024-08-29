المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على معظم أنحاء محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 29 أغسطس 2024 إلى الثلاثاء 03 سبتمبر 2024، حيث يستمر الطقس حارا رطبا نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للحرارة رطبا ليلا.

تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - الوادى الجديد)، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.