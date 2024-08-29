"الناتو" والعراق يجريان حوارا يركز على المشورة للمؤسسات الأمنية فى البلاد

بروكسل (أ ش أ)

عقد حلف شمال الأطلسى "الناتو" والعراق الدورة الأولى للحوار رفيع المستوى للشراكة فى إطار تقديم المشورة للمؤسسات الأمنية فى البلاد وبناء القدرات لمكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صدر عن "الناتو"، اليوم الخميس، أن وفد من كبار المسؤولين العراقيين بقيادة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قام بزيارة لمقر الحلف لإجراء مناقشات مع كبار المسؤولين.

وقال توم جوفوس، الأمين العام المساعد للعمليات في الناتو، إنه منذ عام 2018، وبناء على طلب السلطات العراقية، قدمت بعثة الناتو الاستشارية في العراق، المشورة للمؤسسات الأمنية العراقية لمساعدتها على تعزيز أمن بلادها ومحاربة الإرهاب ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي وتمكين العراق من بناء مؤسسات أمنية تسهم في استدامة الاستقرار.

ومن جانبه، قال قاسم الأعرجي، إن بلاده عقدت اجتماعات مهمة مع مجلس شمال الأطلسي، وكذلك مع الأمين العام المساعد لعمليات الناتو، وسط تأكيد على الشراكة الحقيقية بين الجانبين للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق، من خلال إسداء المشورة وبناء القدرات لقوات الأمن العراقية.