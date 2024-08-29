اليوم السابع
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المزاد على لوحة "ق ط ن- 1" المميزة يرتفع إلى 1.330 مليون جنيه

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:28 م
المزاد على لوحة "ق ط ن- 1" المميزة يرتفع إلى 1.330 مليون جنيه لوحة مميزة
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، وارتفع سعرها من 666 الف جنيه، لمليون و330 الف جنيه، تحمل رقم (ق ط ن- 1) وحتى الآن متزايد عليها 5 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات، من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 

 







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