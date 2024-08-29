الشباب والرياضة بدمياط تُعلن عن تفاصيل"منحة شباب قادرون للتأهيل لسوق العمل"

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، عن تفاصيل البرنامج التدريبي " منحة شباب قادرون للتأهيل لسوق العمل الذى ينظمه الكيان الشبابى" شباب قادرون" التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب والمديرية بدمياط

ويتضمن البرنامج الذى يستهدف 50 متدربا عدة محاور رئيسية لموضوعات حيوية تتمثل فى التخطيط الاستراتيجي ، وأيضًا الإدارة الحديثة و المهارات الشخصية، إدارة الموارد البشرية، التفكير الإبداعي، التفاوض والإقناع، كتابة السيرة الذاتية، مهارات المقابلة الشخصية، إعداد القادة الناجحين، أساسيات التحول الرقمي، إدارة الوقت، أخلاقيات العمل، الثقة بالنفس، حل المشكلات، اتخاذ القرار، التسويق الإلكتروني، المبيعات، العمل ضمن الفريق، التنمية المستدامة، وريادة الأعمال.

كما يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من المهارات الأخرى التي تساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل وتزويدهم بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتى هذا البرنامج في إطار جهود محافظة دمياط ووزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع "شباب قادرون" منسق الكسان محمد رفعت رزق وذلك لتمكين الشباب و تدريبهم على آليات التعامل مع التحديات التى قد تواجههم فى المستقبل وكذلك تأهيلهم إلى سوق العمل، من خلال اطلاق حزمة من البرامج التدريبية الشاملة والمكثفة تساهم فى تعزيز تلك الجهود .

وفى هذا السياق، أعلنت المديرية عن إطلاق البرنامج اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 31 أغسطس الجارى، وحتى يوم الخميس 5 سبتمبر المقبل ، حيث سيتضمن البرنامج محاضرات يومية تبدأ من الساعة 5 عصراً حتى 8 مساءًا وذلك بقاعة ندوات استاد دمياط وفقًا لما هو موضح بالجدول الآتى.

للتقديم علي المنحة من خلال التسجيل فى الفورم التالى:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvW8BCq47JW27PmQZn-Lwl758UQ3cjz3cZ1_KevrwemtB2g/viewform?usp=pp_url

وللدخول مباشرة الى جروب الواتس اب :

https://chat.whatsapp.com/DnvYh66vgSYKZALTJetnHx

- للتفاصيل والتسجيل كلمنا مباشرة من خلال اللينك للانضمام الي شباب قادرون https://bit.ly/Regestration-April-2024.



تفاصيل البرنامج التدريبي



