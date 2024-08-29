السيطرة على حريق محدود فى باخرة سياحية بمرسى فى أسوان دون إصابات

أسوان - عبد الله صلاح

اندلع حريق فى باخرة سياحية بكورنيش النيل بمرسى ترامس بمدينة أسوان، اليوم، الخميس، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان، بلاغا يفيد بنشوب حريق في مركب سياحى ترسو بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وتم انتقال قوات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ للسيطرة على الحريق قبل امتداده بشكل أكبر في الباخرة السياحية.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن الحريق نشب فى مركب سياحي نايل برادايس، وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.