اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 09:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تتخذ قرارا لحفظ تلاميذ المدارس من غزارة الأمطار

الخميس، 29 أغسطس 2024 08:00 ص
السعودية تتخذ قرارا لحفظ تلاميذ المدارس من غزارة الأمطار السعودية - أرشيفية
وكالات

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علقت إدارات تعليمية في المملكة العربية السعودية، الدراسة الحضورية بمدارسها اليوم الخميس، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد بالمملكة.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تعليق الدراسة الحضورية، لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لمكتبي التعليم بمحافظتي صامطة والداير بني مالك اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة إبراهيم الحازمي، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصا على سلامة الجميع، فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في المدارس التابعة لمكتبي تعليم محافظتي صامطة، والداير بني مالك.

وكان المركز السعودي للأرصاد، قد كشف عن هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب وجزيرة فرسان ومركز الفطيحة.

وفي منطقة مكة المكرمة، توقع المركز، هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظات القنفذة والليث والعرضيات، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.







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