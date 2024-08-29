اليوم السابع
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الدكتورة سارة صادق مديرا لمكتب الإعلام بجامعة قناة السويس

الخميس، 29 أغسطس 2024 10:24 ص
الدكتورة سارة صادق مديرا لمكتب الإعلام بجامعة قناة السويس رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة سارة صادق
الإسماعيلية-صبرى غانم

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أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتورة سارة صادق بالعمل مديراً لمكتب إعلام الجامعة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الدكتور ناصر مندور، استقبلها اليوم لتسليمها القرار متمنياً لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.

يُذكر أن " سارة صادق" خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة، وعملت منذ بداية تعيينها 2003 بمكتب الإعلام جامعة قناة السويس وتدرجت في المناصب الإدارية وصولاً إلى نائب مدير مكتب الإعلام، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا تخصص إدارة وتنمية الموارد البشرية بتقدير عام ممتاز .

كما حصلت على درجة الماجستير عن رساله بعنوان: "تأثير المراكز الإعلامية للجامعات على توجيه الجمهور الداخلي لمواجهة فيروس كورونا بالتطبيق على جامعة قناة السويس"، ودرجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان: "أثر القيادة الريادية في تحسين الصورة الذهنية دراسة ميدانية بالتطبيق على جامعة قناة السويس"







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