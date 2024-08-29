اليوم السابع
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الدفاع الجوى العراقى: إسقاط طائرة تركية مسيرة فى مدينة كركوك

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:29 م
الدفاع الجوى العراقى: إسقاط طائرة تركية مسيرة فى مدينة كركوك القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلن نائب قائد الدفاع الجوى فى المنطقة الشمالية العراقى العميد الركن عبد السلام محمد، اسقاط طائرة تركية مسيرة خرقت الأجواء العراقية فى مدينة كركوك .

وقال نائب قائد الدفاع الجوي العراقي -في تصريح اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، إن الطائرة كانت قادمة من اتجاه السليمانية واسقطت بنيران عراقية، مشيرا إلى أن الحادث أدى لإصابة احد العمال نتيجة سقوط الطائرة قرب قيادة افواج الطوارئ وسط كركوك ".

وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق اليوم سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر وسط كركوك .







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