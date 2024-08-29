الجيش الأردنى يحبط محاولتى تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرتين مسيرتين

عمان (أ ش أ)

أعلن مصدر مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، فجر اليوم الخميس، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرتين مُسيرتين (درون).

وقال المصدر، في بيان صحفين اليوم الخميس، إن:" قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولتي تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مُسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، موضحا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـن والتأثير على مواطنيه.