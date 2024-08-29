الاحتلال يحرق عددا من منازل الفلسطينيين بمخيم نور شمس شرق طولكرم

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أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، خلال عدوانها المستمر لليوم الثاني على التوالي.



وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" وصف رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش، الوضع الإنساني في المخيم بالصعب للغاية، مع إحراق قوات الاحتلال الشوادر في حي المنشية وتفجير عدد من منازل المواطنين، مما تسبب في اشتعال النيران فيها بالكامل، وتشريد سكانها، حيث عرف من أصحابها فؤاد غنام، وعوني سليط، وابو زياد الدبور، مؤكدا أن إحراق المنازل تسبب في حدوث حالات اختناق في صفوف الاطفال والنساء.



وقال إن قوات الاحتلال تواصل منع الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من دخول المخيم، فيما تم السماح فقط بنقل جثمان الشهيد عايد محمود نمر أبو الهيجا (62 عاما)، إلى المستشفى، والذي استشهد الليلة الماضية برصاص قناصة الاحتلال داخل منزله.



وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل مداهمات منازل المواطنين ومنشآتهم التجارية بعد خلع وتفجير أبوابها، وتفتيشها وبث الرعب والارهاب في نفوس سكانها خاصة الاطفال والنساء والمرضى، مشددا على أنه آن الأوان لوقف هذا العدوان المتواصل بحق المخيم الذي أعيد عشرات السنوات للوراء.



وتسبب العدوان الاسرائيلي الذي دفع بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة، في انقطاع المياه عن المخيم، بعد تدمير خط المياه الرئيسي، الى جانب تدمير البنية التحتية للشوارع خاصة شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم، وما يضمه من منازل ومحلات تجارية.