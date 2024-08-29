"الإسكندرية الأزهرية"؛ نسعى لتنوع الأنشطة الصيفية بين العلم والترفيه والخدمة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، محمد عبد الله مدير إدارة رعاية الطلاب، تنوعًا كبيرًا في أنشطة مراكز الأندية الصيفية، والتي تستهدف تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

شملت الأنشطة زيارات ميدانية لعدد من المعاهد، حيث قام طلاب معهدي همام عبد الجواد وفتيات مكة المكرمة التابعين لإدارة العامرية بزيارة محطة مياه شرقي، وتعرفوا على مراحل تنقية المياه وأهمية ترشيد استهلاكها، كما نظم معهد أبو قير الابتدائي التابع لإدارة المنتزه ندوة حول فضل القرآن الكريم، وتعزيز القيم الدينية لدى الطلاب.

وفي إطار تنمية المهارات الحركية والبدنية، نظم معهد جمال زين الدين التابع لإدارة شرق مباريات في تنس الطاولة وكرة القدم، كما قامت طالبات معهد فتيات الفتح المبين بتقديم التابع لإدارة وسط بتعلم الأكلات السريعة والرسم على الخشب، مما يعزز من مهاراتهن العملية والإبداعية. ولم تقتصر الأنشطة على الجانب العلمي والعملي، بل شملت أيضًا الجانب القيمي والاجتماعي، حيث نظم معهد القويري الابتدائي التابع لإدارة غرب أنشطة للقراءة وحوارًا حول أهمية احترام الآخرين، مما يساهم في بناء شخصية متوازنة لدى الطلاب.

وأكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية على أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهارات وقدرات الطلاب، وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل جميع القائمين على هذه الأنشطة، وأشار إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار حرص الإدارة على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.