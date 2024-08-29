الأمم المتحدة تدين استهداف إسرائيل لسيارة عمل إنسانى فى غزة

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أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لسيارة عمل إنساني في غزة، كانت عليها بوضوح شارة الأمم المتحدة، حيث ضُربت 10 مرات بنيران الجيش الإسرائيلي بما في ذلك برصاصات استهدفت النوافذ الأمامية، وكانت السيارة ضمن قافلة تم تنسيق تحركها بشكل كامل مع الجيش الإسرائيلي.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،أكد "ستيفان دوجاريك" أن هذه الحادثة تُشدد على أن النظم الحالية للتنسيق مع إسرائيل غير فعالة، رغم التواصل مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.



شدد المتحدث الأممي "ستيفان دوجاريك"، على ضرورة احترام الأطراف للقانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، بما يعني حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة أينما كانوا في غزة.



وقال المتحدث الأممي إن ذلك ينطبق على الخاضعين لأوامر الإخلاء سواء انتقلوا من أماكنهم أم لا. وأضاف أن من يغادرون يجب أن يتوفر لهم وقت كاف للمغادرة وأيضا طرق آمنة ومناطق آمنة يذهبون إليها.



بدوره، أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق تحركات موظفيه في غزة حتى إشعار آخر بعد أن تعرض فريق تابع له لإطلاق النيران على بعد أمتار قليلة من نقطة تفتيش إسرائيلية عند جسر وادي غزة.



وأكد برنامج الأغذية العالمي أن السيارة كانت عليها شارة واضحة للأمم المتحدة وأنها حصلت على موافقات متعددة من السلطات الإسرائيلية للتقدم، إلا أنها ضُربت بشكل مباشر بالنيران أثناء تقدمها نحو نقطة تفتيش الجيش الإسرائيلي.



وقد أصيبت السيارة بعشر رصاصات على الأقل، منها خمس على الجانب الذي يوجد به السائق، واثنتان على جانب الركاب وثلاث في أجزاء أخرى من السيارة. ولم يُصب أي من الموظفين الذين كانوا على متن السيارة بضرر جسدي.



وذكر البرنامج أن تلك الحادثة تعد تذكيرا صارخا بالتقلص السريع للمساحة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يقوض تفاقم العنف القدرة على توصيل المساعدات المنقذة للحياة.



وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج "سيندي ماكين" إن ما حدث غير مقبول على الإطلاق، ويعد الأحدث في سلسلة حوادث أمنية لا داعي لها تعرض للخطر حياة فريق برنامج الأغذية العالمي في غزة. ودعت " جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية عاملي الإغاثة والامتثال لالتزاماتها بتيسير توصيل المساعدات الحيوية المنقذة للحياة.