افتتاح منفذ جديد لشركة "أمان" للسلع والمواد الغذائية المخفضة بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

شهدت اليوم محافظة الدقهلية، افتتاح منفذ جديد لشركة "آمان " التابع لوزارة الداخلية، في قرية ميت خميس التابعة لمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المنافذ لتقديم السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين.



يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، حيث تعمل وزارة الداخلية علي وجود اعداد كبيرة من منافذ "امان" الدائمة في جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم.

ويرتفع بذلك عدد منافذ" أمان"، التابعة لوزارة الداخلية الي 30 منفذا داخل محافطة الدقهلية، حيث تم الافتتاح اليوم في تمام الساعة ال7 مساءا، بحضور اللواء سامح عبدالفتاح مشرف منافذ "أمان" بمحافظة الدقهلية، العقيد دكتور شريف البلعوطي مدير منافذ "أمان" والمعارض والتموين بمديرية أمن الدقهلية، الي جانب عدد من القيادات الأمنية.

ومن المرجح استهداف مناطق اخري داخل محافطة الدقهلية خلال الفترة المقبلة لتغطي بذلك منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية كافة انحاء المحافظة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم كافة الخدمات وتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار ثابته ومخفضة.



افتتاح منفذ امان رقم 30 في الدقهلية



افتتاح منفذ امان بقرية ميت خميس