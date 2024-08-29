استمرار أعمال مشروع الحديقة المركزية ومجمع خدمات مصر فى العريش

العريش ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش بشمال سيناء حالياً تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التى تهدف إلى تحسين الخدمات وتوفير مساحات خضراء وترفيهية للسكان.

وقال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش إن مشروع الحديقة المركزية يتم تنفيذه أمام الصالة المغطاة على مساحة 58 ألف متر مربع، المشروع يتألف من عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بالفعل لتوفير بيئة خضراء وأماكن ترفيهية لخدمة أهالى المدينة.

وأضاف عَفش أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع جاء ضمن احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ما سيضيف مناطق خضراء جديدة تستفيد منها المحافظة وزوارها.

وفى سياق متصل أشار عَفش إلى أن مدينة العريش تشهد أيضاً إنشاء مجمع خدمات مصر على مساحة 4200 متر مربع، وهو أحد أوائل المجمعات الخدمية التى يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية، يهدف المجمع إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية المتكاملة لأبناء محافظة شمال سيناء، ويأتى إنشاؤه فى إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين.

كما يتم حالياً تنفيذ مشروع سوق السمك الجديد فى العريش، وهو عبارة عن مبنى ضخم من الخرسانة المسلحة يمتد على مساحة 3700 متر مربع، يتكون السوق من عدة طوابق تشمل محلات بيع قطاعى وجملة، سوبر ماركت، مصنع لتدوير مخلفات الأسماك، مصنع ثلج، ومطاعم وكافتيريات.

والمشروع عبارة عن مبنى من الخرسانة المسلحة والمبانى على مساحة 3700 متر مربع تقريبا، يتكون من دور أرضى يحتوى على محلات قطاعى وجملة وسوبر ماركت وثلاجات مركزية ومصنع لتدوير مخلفات الأسماك، ويحتوى الدور الأرضى على 10 محلات جملة بمساحة 36 متر مربع للمحل الواحد، 24 محل قطاعى بمسطح يتراوح ما بين 25 الى 35 متر، فراغات لخدمات الأسماك ومصنع إعادة تدوير مخلفات الأسماك، ومصنع ثلج وثلاجات وسوبر ماركت، والدور الأول يحتوى على 3 كافتريات بمسطح 200 متر مربع للكافتيريا الواحدة، 9 محلات قطاعي، 5 محلات جملة، 10 مكاتب إدارية للإدارة، مصلي، أما الدور الثانى يحتوى على 10 محلات بمسطح يتراوح بين 150 إلى 250 مترا مربعا، والدور الثالث يحتوى على 10 مطاعم للأسماك بمساحة 200 الى 250 مترا مربعا.