استبعاد عبير موسى من انتخابات الرئاسة التونسية.. اعرف التفاصيل

وكالات

أصدرت المحكمة الإدارية بتونس قرارًا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ونقض الحكم الابتدائى وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وقبول طلب الطعن فى الترشح الذى تقدم به المرشح لانتخابات الرئاسة منذر الزنايدى وإعادته من جديد للسباق الانتخابى، بحسب شبكة إذاعة موزاييك.

وبدوره ، ذكر عبد الجواد الحرازي، محامى المترشح منذر الزنايدي، فى تصريح لاذاعة موزاييك، إنّ ترشح موكله أصبح باتا ونهائيا بموجب قرار الجلسة العامة القضائية اليوم، مضيفا أنّه "من السابق لأوانه الآن الحديث عن أى تأثيرات أو تداعيات أخرى قد تحول دون مواصلته السباق الانتخابي".

كما قضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة فى إطار الطور الثانى للتقاضى بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الخميس برفض الطعن شكلا فى ملف المرشحة عبير موسي.

وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية قد قضت برفض الطعنيْن الذين تقدّمت بهما هيئة الدفاع عن عبير موسى فى قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم الموافقة على ملف ترشحها للاستحقاق الرئاسى القادم، حيث قضت بعدم قبول الطعن فى القضية الأولى وقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا فى القضية الثانية.