إزالة 488 حالة إشغال بشوارع 3 مراكز فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لظاهرة التعدى على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين مما يعيق حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة .

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية جهودها فى إزالة 488 حالة اشغال طريق بمراكز بنى مزار والعدوة و ديرمواس على مدار الأسبوع الجارى ، ففى بنى مزار تم رفع و إزالة الاشعالات 301 حالة اشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية خلال حملات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمركز تنوعت المخالفات مابين ( إزالة إدارية- رفع اشغال - محاضر اشغال طريق ) وتم رفع الاشغالات مع تطبيق إجراءات القانونية والحفاظ على النظافة العامة، فضلا عن اجراء حصر للمحال العامة المرخصة وغير المرخصة والتنبيه على أصحاب المحال غير المرخصة وسرعة التوجه الي مركز اصدار تراخيص المحال العامة بالوحدة المحلية لتقنين أوضاعهم.

وفى مركز ومدينة العدوة، نفذت حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة حيث تم رفع 162 حالة اشغال طريق متنوع وتم التعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام وعودة الانضباط للشوارع لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بحملة لرفع الإشغالات بشارع الجيش ومتفرعاته، وذلك لخلق سيولة مرورية ومنع التكدس والزحام، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة، ما بين إزالة إدارية و محضر إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

