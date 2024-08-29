اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 12:55 م
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إحالة 15 من العاملين بمستشفى كفر الدوار للتحقيق لتركهم العمل خلال مواعيد العمل

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:21 م
إحالة 15 من العاملين بمستشفى كفر الدوار للتحقيق لتركهم العمل خلال مواعيد العمل الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة -ناصر جودة

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شنت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملة رقابية مكثفة للوقوف على مدى تحقق الانضباط الإداري وانتظام سير العمل بالمستشفيات أثناء فترة النوباتجية.

وأسفرت تلك الحملة، عن رصد غياب 3 أشخاص عن النوباتجية بمستشفى كفر الدوار، وقيام 12 آخرين بترك العمل أثناء النوباتجية، و تم إحالة المخالفين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

ويأتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتكثيف المرور الصباحي والمسائي، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على مدى الانضباط الإداري والاطمئنان على مدى انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى كافة المنشآت الصحية.







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