اليوم السابع
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أونروا: 1000 موظف يشاركون فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس، 29 أغسطس 2024 06:58 م
أونروا: 1000 موظف يشاركون فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أونروا قالت إن 1000 موظف من الوكالة سيشاركون في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمراكزنا الصحية وعياداتنا المتنقلة والملاجئ، وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تستهدف نحو 640 ألف طفل دون سن العاشرة.


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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