" أنوشكا" لجمهورها بعد غياب: "وحشتونى".. والجمهور "قمر يا أنوشكا"

الإسكندرية جاكلين منير

تألقت الفنانة " أنوشكا" على مسرح مكتبة الإسكندرية ، بباقة من أجمل أغانيها ، و ذلك فى مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية .

وغنت أنوشكا بباقة من أجمل أغانيها "ده انتى بلاد طيبة"، " حبيتك من كل قلبى" ، " علقبال ما يدق قلبك " وسط ترحيب كبير من الجمهور لها بعد غياب ، وقالت لجمهرها " وحشتونى " ليرد الجمهور " قمر يا أنوشكا" .

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، وتشهد نسخة المهرجان هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.