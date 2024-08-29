أمريكا تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية تدعم العنف ضد الفلسطينيين

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين عن عقوبات جديدة ضد منظمة إسرائيلية غير حكومية تعمل فى الضفة الغربية المحتلة بسبب دعمها للعنف الذى يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن العقوبات تستهدف منظمة "هاشومير يوش" التي تقوم الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بتمويلها ودعمها.

وينتمي كبار أعضاء المنظمة إلى أحزاب الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن جفير وبيتساليل سموتريتش.

وأشار أكسيوس إلى أن هاشومير يوش هي منظمة تركز على حماية البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية التي أنشأها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على بعض هذه البؤر الاستيطانية والمزارع بسبب تورطها في عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقد تلقت منظمة هاشومير يوش دعما سياسيا وماديا من وزارتي الزراعة والبيئة الإسرائيليتين، ومن مشرعين يمينيين متطرفين في الائتلاف الحاكم.

كما تقوم المنظمة غير الحكومية بجمع التبرعات في الولايات المتحدة من خلال العديد من المؤسسات وعلى الإنترنت.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان "إن إسرائيل تشعر بقلق بالغ إزاء فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين. والقضية قيد نقاش مكثف مع الولايات المتحدة".