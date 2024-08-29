أكرم القصاص: الاعتداءات الإسرائيلية فى الضفة الغربية تجر المنطقة لخطر حقيقى

إبراهيم حسان

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، إن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تستهدف فتح جبهة جديدة للعدوان لجر المنطقة لخطر حقيقي، فبرغم صدور قرار مجلس الأمن في الأول من يونيو لإيقاف إطلاق النار بناء على الاقتراحات التي قدمها الرئيس بايدن ووافقت عليها حماس، إلا أن نتنياهو لا يزال يراوغ.

وأضاف القصاص، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر قناة dmc، أن نتنياهو لا يبتز الديمقراطيين فقط بالانتخابات الأمريكية، لكن لأول مرة يرفض أكثر من مسعى واتجاه لوقف إطلاق النار.

وتابع أكرم القصاص: "الرئيس السيسي سواء في اتصاله مع المستشار الألماني أو في لقائه مع الوفود، يشدد على خطورة التصعيد بشكل كبير، لأن نتنياهو يفتح جبهات ربما لا يستطيع مواجهتها، وهو ما يجر المنطقة لمخاطر كبيرة مع استمرار الإبادة في غزة".

وأشار إلى أن التعنت الإسرائيلي حيال وقف إطلاق النار ما زال قائما، وهناك مظاهرات عارمة في إسرائيل للموافقة على صفقة لتبادل المحتجزين مع حماس، في حين يحاول نتنياهو تحقيق مكاسب سياسية وتحول أي أمر إلى انتصارات رغم عدم تحقيقه سوى مجازر وجرائم حرب في غزة.