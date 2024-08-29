أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تتيح كتب الصف الأول الإعدادى عبر موقعها

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزارة التعليم تعلن إتاحة كتب الصف الأول الإعدادى المطورة عبر موقعها

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة كريت فى البحر المتوسط

وزارة النقل تنفى ما تم تداوله حول تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددى (BRT)

جهاز حماية المستهلك ينشر قائمة بعناوين الفروع وطرق التقدم بالشكاوى

الحكومة: صرف 1.4 مليار جنيه للمستحقين المتضررين من محور عمرو بن العاص

تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس غدا وأمطار بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 35 درجة

حملة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 43 مليونا و505 آلاف خدمة مجانية فى 27 يوما

خريطة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وتفاصيل تقليل الاغتراب.. والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة

محافظة الجيزة تخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام خدمات 15 درجة

شيخ الأزهر وملك البحرين يناقشان مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبل فى 6 محافظات

مفتى الجمهورية يستقبل نظيره الكينى لتهنئته بتولى مهام منصب الإفتاء

وزير التعليم: صدور لائحة انضباط وتحفيز لتحقيق أعلى درجات الانضباط بالمدارس